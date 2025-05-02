قالت الهيئة العليا لشئون العشائر في غزة، إنه في ظل استمرار الحصار الخانق على قطاع غزة، وتواطؤ الصمت الدولي، فإنها تحذر من دخول غزة مرحلة بالغة الخطورة من التجويع الجماعي، تهدد حياة مئات الآلاف من الأبرياء، وعلى رأسهم الأطفال، الذين باتوا يُحرمون من أبسط مقومات الحياة.

وأضافت: "لقد أصبحت مشاهد الأطفال الهزلى، والأسر التي تفتش عن الطعام في ركام منازلها، والمرضى الذين يموتون بصمت، جزءاً من الواقع اليومي لأهل غزة. إننا نحذر من لحظة قد نضطر فيها إلى تكفين أطفالنا الذين يموتون جوعاً، في مشهد يُعد وصمة عار على جبين الإنسانية".

وتابعت: "إننا في الهيئة العليا لشئون العشائر نطالب المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمؤسسات الإنسانية بالتحرك العاجل والفوري لإنقاذ ما تبقى من شعبنا الصامد، وفتح ممرات آمنة ومستدامة لدخول الغذاء والدواء، قبل فوات الأوان".

ودعت إلى تشكيل لجان حماية شعبية في جميع مناطق القطاع لمواجهة تفشي الفوضى، وصد محاولات النهب والسرقة التي باتت تهدد أمن الناس وممتلكاتهم، في ظل غياب النظام وتراجع أدوات الحماية الرسمية.

واختتمت بالقول: "إن غزة اليوم تستصرخ الضمائر الحية… فهل من مجيب؟".