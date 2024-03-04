السفير الألماني لدى روسيا: محادثاتي في موسكو دعوة وليست استدعاء

أجرى السفير الألماني في روسيا، الكسندر جراف لامبسدورف، اليوم الاثنين محادثات في الخارجية الروسية في موسكو حول قضايا ثنائية.



وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، قال لامبسدورف:" كانت هناك دعوة لإجراء محادثات حول قضايا ثنائية مختلفة"، مؤكدا أن المسألة لم تكن تتعلق باستدعاء له من جانب الخارجية الروسية، لكنه لم يفصح عن محتوى هذه المحادثات بالتحديد.



بذلك، تخالف تصريحات السفير الألماني ما أوردته وسائل الإعلام الروسية حيث كانت وكالة أنباء تاس الروسية الحكومية ذكرت استنادا إلى مصدر مجهول أن السفير الألماني تم استدعاؤه بسبب المقطع الصوتي المنشور مؤخرا لمكالمة هاتفية اعترضتها روسيا لضباط في سلاح الجو الألماني عن إمكانية استخدام صواريخ "تاوروس" الموجهة في أوكرانيا.



وأضاف السفير الألماني أن هذه المحادثة في مقر الخارجية الروسية كان مخططا لها قبل نشر المكالمة الهاتفية التي تم اعتراضها.



كانت العلاقات الروسية الألمانية توترت بشدة إثر شن روسيا الحرب على أوكرانيا، ومع ذلك يجري ممثلون روس في الخارجية الروسية محادثات بشكل متكرر مع دبلوماسيين من دول أوروبية حتى تلك الدول المصنفة في روسيا على أنها "غير ودية" لمناقشة العلاقات الثنائية.



وبعد الطرد المتبادل لممثلي الدولتين، فإنه لا تزال هناك قضية مهمة بين ألمانيا وروسيا تتعلق على سبيل المثال بعمل السفارات والقنصليات.



وكانت وكالة نوفوستي الروسية للأنباء نقلت في وقت سابق من اليوم عن مصدر بالخارجية الروسية قوله: "تم استدعاء السفير الألماني ألكسندر لامبسدورف إلى وزارة الخارجية الروسية اليوم الاثنين".



يأتي ذلك على خلفية تسجيل صوتي كشفت عنها رئيسة تحرير شبكة (آر تي) مارجريتا سيمونيان يوم الجمعة الماضي يتحدث فيه ضباط ألمان كبار عن كيفية ضرب جسر القرم الروسي عبر مضيق كيرتش في البحر الأسود.



من جهتها، طالبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا الجانب الألماني بتفسير هذه المعلومات.



ووعد المستشار الألماني أولاف شولتس بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا.



من جهته، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس تعليقا على تلك التسجيلات إن الضباط الألمان بحثوا "سيناريوهات محتملة" وليس خططا ألمانية ملموسة، وفقا لما أوردته نوفوستي.