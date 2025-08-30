نيوكاسل يضم فولتمايده ويمهد الطريق لانتقال إيزاك إلى ليفربول

عزّز نادي نيوكاسل يونايتد صفوفه بصفقة هجومية قوية قد تفتح الباب أمام انتقال مهاجمه السويدي ألكسندر إيزاك إلى ليفربول، وذلك خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية.

وأعلن النادي الإنجليزي تعاقده رسميًا مع المهاجم الألماني نيك فولتمايده قادمًا من شتوتجارت، في صفقة بلغت قيمتها نحو 65 مليون جنيه إسترليني، ويبلغ فولتمايده 23 عامًا، وقد تألق رفقة منتخب بلاده في بطولة أوروبا تحت 21 عامًا مطلع الصيف، كما ساهم في تتويج شتوتجارت بكأس ألمانيا، مسجلًا 17 هدفًا في مختلف المسابقات، بينها 12 في الدوري.

وأعرب فولتمايده عن سعادته بالانضمام إلى نيوكاسل، مؤكدًا: "أنا سعيد جدًا بوجودي في هذا النادي الرائع، منذ أول اتصال شعرت أن الإدارة تثق بي ولديها خطط كبيرة من أجلي، الانتقال من ألمانيا خطوة كبيرة في حياتي، لكنني وجدت ترحيبًا مميزًا جعلني أشعر وكأنني بين عائلتي."

وأضاف: "أعرف ملعب سانت جيمس بارك من خلال المباريات، الأجواء مذهلة، وأنا متحمس للغاية للعب وتسجيل الأهداف هنا."

من جانبه، أشاد المدير الفني إيدي هاو بالوافد الجديد قائلًا: "نحن سعداء بإتمام الصفقة سريعًا، نيك يملك القدرات الفنية التي نبحث عنها لتدعيم الهجوم، وقد أثبت نفسه في واحدة من أقوى الدوريات الأوروبية، كما أنه ما زال صغيرًا في السن ولديه مساحة كبيرة للتطور."

ويُعد فولتمايده خامس صفقات نيوكاسل الكبرى هذا الصيف بعد أنتوني إيلانجا، وماليك ثياو، وجاكوب رامزي، بصفقات نهائية تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه إسترليني، بالإضافة إلى استعارة الحارس آرون رامسديل من ساوثهامبتون.

وفي المقابل، تخلى النادي عن عدد من لاعبيه أبرزهم شون لونجستاف ولويد كيلي، حيث من المنتظر أن يواجه لونجستاف فريقه السابق السبت المقبل بقميص ليدز يونايتد.

ووفقًا لتقارير صحفية، فإن التعاقد مع فولتمايده قد يُمهّد لرحيل إيزاك نحو ليفربول، بعدما رفض نيوكاسل العرض الأول المقدم من "الريدز"، مع ترقب عودة حامل لقب الدوري الإنجليزي بعرض جديد قبل غلق نافذة الانتقالات.