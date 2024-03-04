 عمليات جديدة لكتائب القسام.. قتل جنود إسرائيليين وتفجير 4 دبابات وجرافتين بغزة - بوابة الشروق
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عمليات جديدة لكتائب القسام.. قتل جنود إسرائيليين وتفجير 4 دبابات وجرافتين بغزة

أحمد علاء
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 5:32 م | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 5:32 م

واصلت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عملياتها ضد الاحتلال الإسرائيلي في معارك غزة البرية.

وذكرت القسام في بيان، أن مقاتليها تمكنوا من تفجير واستهداف 4 دبابات إسرائيلية وجرافتين عسكريتين بقذائف «الياسين 105» بعد عودتهم من خطوط القتال في حي الأمل غرب مدينة خانيونس.

وأضاف البيان، أن مقاتلي القسام استهدفوا قوة إسرائيلية متحصنة بأحد بالمنازل بقذيفة «TBG» مضادة للتحصينات وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح.

وأشارت القسام إلى أن مقاتليها تمكَّنوا أيضًا من قنص جنديين من مسافة صفر ما أدى لمقتلهما مباشرة.


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