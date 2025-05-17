قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، اليوم، إن الرؤية الفلسطينية تدعو لتبني خطة عربية لإنهاء الحرب، وتحقيق السلام.

جاءت تصريحات أبومازن أمام القادة والرؤساء العرب المشاركين في القمة العربية الـ34 المنعقدة في العاصمة العراقية بغداد.

وأوضح الرئيس الفلسطيني، أن "الخطة تشمل كذلك الوقف الدائم لإطلاق النار، والإفراج عن جميع الرهائن والأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والانسحاب الكامل للاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، بما في ذلك تمكين دولة فلسطين من تولي مسئولياتها المدنية والأمنية في قطاع غزة، وتخلي حركة حماس عن سيطرتها، إلى جانب تسليمها وجميع الفصائل السلاح للسلطة الشرعية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية الفلسطينية في غزة وفق أسس مهنية، وبمساعدة عربية ودولية".

وأشار إلى عقد مؤتمر دولي في القاهرة، لتمويل وتنفيذ خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة، معربا عن تقديره لجهود مصر في هذا الصدد.

كما أعرب عن تقديره للدور الكبير للسعودية، التي تترأس اللجنة العربية الإسلامية، متوجها بالشكر لجميع أعضاءها على جهودهم في حشد الدعم الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية، والاعتراف الدولي بها.

كما تشمل الرؤية الفلسطينية، إصلاح سياسي شامل ووحدة وطنية، حيث جدد أبومازن التأكيد على الاستعداد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية خلال العام المقبل كما جرت سابقا، وذلك فور توفر الظروف الملائمة في غزة والضفة والقدس.

وتابع: ماضون في عملية إصلاح مؤسسات الدولة والمنظمة، واتخذنا في سبيل ذلك، الإجراءات الدستورية لاستحداث منصب نائب للرئيس وتعيينه، وجار تنفيذ قرار العفو العام لتوحيد الصف الوطني.

وشدد على مواصلة العمل من أجل توحيد الصف الفلسطيني على أساس الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلاً شرعياً ووحيداً للشعب الفلسطيني، وعلى أساس برنامجها السياسي، والشرعية الدولية، ومبدأ النظام الواحد والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد.

كما دعا القمة إلى تبني هذه الخطة، والدفاع عنها لدى الجهات الدولية المعنية، خاصة بعد زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمنطقة، متوجه بالشكر له على مساعيه لوقف الحرب وتحقيق السلام الدائم، مشيدا في هذا الصدد، بالمواقف الثابتة والدعوات الصادقة لدول مجلس التعاون الخليجي، لإيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، يستند على مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.