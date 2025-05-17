ترامب يجدد اقتراحه بتهجير سكان غزة: يمكنهم البقاء في الشرق الأوسط

جدد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اقتراحه بتهجير سكان غزة مع إمكانية بقائهم في الشرق الأوسط، معتبراً أن القطاع كان "مكاناً سيئاً" طيلة سنوات، ويجب أن يصبح "منطقة حرية"، فيما أفادت شبكة"إن بي سي" الإخبارية، بأن إدارة ترامب تعمل على خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من غزة إلى ليبيا وسط نفي أمريكي.

وقال ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، أُجريت في ختام جولته إلى السعودية وقطر والإمارات، إن "غزة مكان سيئ والأمر كذلك منذ سنوات، أعتقد أنه ينبغي أن تصبح (منطقة حرية) يجب أن تصبح منطقة حرية"، بحسب موقع "الشرق" الإخباري.

وأضاف الرئيس الأمريكي: "الوضع لا يسير بشكل جيد، كل 10 سنوات يعودون لنفس الشيء، هناك حماس والناس يقتلون في كل مكان، أنت تتحدث للتو عن إحصائيات الجريمة، إنه مكان سيئ".

وتابع: "هؤلاء أناس يريدون أن يكونوا في الشرق الأوسط. هم حقاً يريدون أن يكونوا في الشرق الأوسط، يحبون الشرق الأوسط، روح الشرق الأوسط. لم يكونوا مضطرين إلى الذهاب إلى السويد أو ألمانيا، أو تلك الدول المختلفة".

وواصل حديثه: "كان بإمكانهم أن يبقوا في موطنهم بالشرق الأوسط لو كان لدى أحدهم الذكاء لبناء مجتمعات جميلة، كما تعلم، 1.9 مليون شخص (تعداد سكان غزة) عدد كبير، لكنه ليس ضخماً نسبياً".

نتنياهو "رجل غاضب"



وعمّا إذا كان ترامب يعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يرى أن الاتفاق النووي المحتمل مع إيران سيكون ضاراً للمنطقة، في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية الحالية مفاوضاتها مع طهران، قال ترامب: "بيبي (نتنياهو) رجل غاضب، ويحق له أن يكون كذلك بسبب أحداث 7 أكتوبر، وقد تضرر بشدة مما جرى، لكنه من جهة أخرى، استفاد بشكل ما؛ لأنني أعتقد أنه قاتل بشجاعة وبقوة"، على حد وصفه.

وجدد ترامب موقفه من غزة، قائلاً إن على الولايات المتحدة أن تتولى زمام الأمور هناك، وتعيد تطوير القطاع، مشيراً إلى رؤيته بتحويله إلى "منطقة حرية".

وفي الوقت نفسه، لفت ترامب إلى أنه ليس محبطاً من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقال إنه كان في موقف صعب، زاعماً أن "هجوم 7 أكتوبر من بين الأعنف في العالم، وليس إسرائيل فقط".

واشنطن تنفي "خطة ليبيا"



ونفت الخارجية الأمريكية صحة ما أوردته NBC News، بشأن خطة أمريكية لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني بشكل دائم من قطاع غزة إلى ليبيا، حسبما نقلت الشبكة الأمريكية عن 5 أشخاص مطلعين.

وقالت الشبكة في تقرير، مساء الجمعة، إن شخصين مطلعين ومسئول أمريكي سابق -لم تكشف عن هوياتهم-، ذكروا أن "الخطة تخضع لدراسة جادة بدرجة كافية، حتى أن الإدارة ناقشتها مع القيادة الليبية".

وأضاف الأشخاص الثلاثة أنه "مقابل إعادة توطين الفلسطينيين، من المحتمل أن تُفرج الإدارة الأمريكية عن مليارات الدولارات من الأموال الليبية التي جمّدتها قبل أكثر من عشر سنوات"، مشيرين إلى أنه "لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، وأن إسرائيل أُطلعت على مباحثات الإدارة".