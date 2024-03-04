مدير منظمة الصحة العالمية يحذر من الأوضاع الكارثية شمال غزة: الأطفال يموتون جوعا

استعرض مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم، نتائج زيارات وفد المنظمة خلال عطلة الأسبوع الماضي، إلى مستشفيي العودة وكمال عدوان في شمال غزة.



وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين، أن مباني المستشفيات مدمرة وتعاني من نقص خطير في الوقود والغذاء والإمدادات الطبية، لافتًا إلى أن المواطنين في المنطقة يعانون من مستويات حادة من سوء التغذية، فضلًا عن أن الأطفال يموتون جوعًا.



ونوه أن الوضع في مستشفى العودة «مروع بشكل خاص»؛ خاصة مع تدمير أحد المباني، قائلًا إن «مستشفى كمال عدوان - مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة - مكتظ بالمرضى».



وأشار إلى أن نقص الغذاء في المستشفى أدى إلى وفاة 10 أطفال، منوهًا أن «نقص الكهرباء يشكل تهديدًا خطيرًا على تقديم الرعاية المرضى، خاصة في المناطق الحرجة مثل وحدة العناية المركزة ووحدة الأطفال حديثي الولادة».



ولفت إلى أن المنظمة تمكنت من توصيل 9500 لتر من الوقود إلى كل مستشفى، وبعض الإمدادات الطبية الأساسية، مشيرًا إلى أن ما قدمته الصحة العالمية يُمثل جزءًا صغيرًا من الاحتياجات العاجلة المنقذة للحياة.



وناشد إسرائيل ضمان إمكانية توصيل المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومنتظم إلى غزة، مشددًا على أهمية تقديم المساعدات واسعة النطاق إلى المدنيين، خاصة الأطفال والعاملون في مجال الصحة.



وشدد على أن «الدواء الرئيسي الذي يحتاجه كل هؤلاء المرضى هو السلام ووقف إطلاق النار».







Grim findings during @WHO visits to Al-Awda and Kamal Adwan hospitals in northern #Gaza: severe levels of malnutrition, children dying of starvation, serious shortages of fuel, food and medical supplies, hospital buildings destroyed.



The visits over the weekend were the first… pic.twitter.com/CxaCuau7iR — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 4, 2024