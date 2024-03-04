ارتفاع صادرات النفط الأمريكي يعرقل جهود تجمع أوبك بلس لدعم الأسعار

سجلت صادرات النفط الأمريكي من حقول خليج المكسيك خلال الشهر الماضي نموا كبيرا، وأصبح يمثل تحديا لجهود تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط بقيادة المملكة العربية السعودية وروسيا الرامية إلى الحد من الإمدادات في السوق العالمية لدعم الأسعار.

وبحسب بيانات حركة ناقلات النفط التي تتابعها وكالة بلومبرج للأنباء، وصلت صادرات النفط الخام الأمريكي والكندي خلال فبراير الماضي إلى 4.5 مليون برميل يوميا، وهو أحد أعلى مستوياتها على الإطلاق.

وأشارت بلومبرج إلى أنه لو لم تحدث الزيادة الشهرية لصادرات النفط الأمريكي والكندي خلال الشهر الماضي والتي كانت 664 ألف برميل يوميا، لتراجع المعروض في السوق العالمية بنسبة بسيطة.

يذكر أن تجمع أوبك بلس قرر أمس تمديد العمل بقرار خفض الإنتاج حتى منتصف العام الحالي، في محاولة للحد من الفائض في سوق النفط العالمية وزيادة الأسعار.

في الوقت نفسه يدور سعر النفط حاليا حول مستوى 80 دولار للبرميل، وهو ما تراه العديد من الدول النفطية من خارج أوبك بلس سعرا مناسبا ومغريا لزيادة إنتاجها وصادراتها.

وفي الشهر الماضي ذكر تقرير صادر عن وكالة الطاقة الدولية أن مخزونات النفط العالمية انخفضت خلال يناير الماضي بمقدار 60 مليون برميل تقريبا لتصل إلى أقل مستوياتها منذ 2016.

وقالت الوكالة، في تقريرها الشهري، إن هذا التراجع يأتي رغم الضعف الواضح في الطلب، وهو ما يشير إلى التأثير الحاد على وقف استخراج النفط في المناطق القطبية في الولايات المتحدة وكندا، إلى جانب خفض الإنتاج في عدد من دول تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط.

يذكر أن المخزونات سجلت ارتفاعا خلال ديسمبر الماضي، بفضل زيادة كميات المخزونات الموجودة في الصهاريج العائمة مقابل تراجع الكميات الموجودة في المستودعات الأرضية.

وقالت الوكالة، الموجود مقرها في باريس، إن "تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط أدى إلى زيادة الضغوط (على الأسعار) مع ابتعاد ناقلات النفط عن المرور من البحر الأحمر ومضيق باب المندب بسبب استهداف جماعة الحوثيين اليمنية للسفن التجارية المرتبطة بإسرائيل ودخولها في مواجهة مسلحة مع القوات البحرية الأمريكية في المنطقة.

وأشارت الوكالة إلى أن تراجع المخزونات سيؤدي إلى تفاقم تأثير صدمات العرض والطلب نظرا لتراجع القدرة على استخدام المخزونات لمواجهة أي ارتفاع في الطلب أو اضطراب في العرض.