تعديل قيمة الكارتة المقررة على سائقي سيارات الأجرة في الأقصر

عقد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، جلسة المجلس التنفيذي رقم 1 لعام 2024، بحضور محمد عبد الفتاح آدم، سكرتير عام المحافظة وهدى المغربي، السكرتير المساعد ورؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري الإدارات والمديريات.

وتناولت جلسة المجلس التنفيذي عدد من الموضوعات الهامة والتي كان على رأسها الموافقة على تعديل قيمة الكارتة المقررة على سائقي سيارات الأجرة (سيرفيس داخل المدينة) بما يتناسب مع الخدمات المقدمة للسائقين ولضمان استمرارية تطوير المواقف، وفتح خطوط سير جديدة للسيارات الأجرة لضمان التيسير على المواطنين وتوفير المواصلات العامة لتغطية كافة المناطق، وكذلك آليات تخصيص مساحة 73.7 فدان بالغابة الشجرية بالحبيل وتتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع.

وناقش محافظ الأقصر سير أعمال لجان تقنين أوضاع أراضي الدولة وكذلك ما تم تنفيذه من أعمال التصالح وآليات تفعيل العمل باللائحة التنفيذية 187 لسنة 2023.

وشدد المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، على ضرورة التنسيق ما بين الجهات المنوطة بالعمل ضمن منظومة تقنين أوضاع الأراضي والتصالح لضمان تحقيق الأهداف المرجوة منها وكذلك الانتهاء من حصر كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

واختتمت الجلسة بمناقشة استعدادات محافظة الأقصر لشهر رمضان المبارك حيث أوضح الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه تم العمل على توفير كل السلع الأساسية بالأسعار المناسبة بالمنافذ ومعارض أهلاً رمضان على مستوى مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تكثيف الحملات التفتيشية على محال الجزارة ومحال بيع السلع.

ومن جانبه، ناشد محافظ الأقصر المواطنين بعدم اختلاق أزمات من خلال شراء كميات كبيرة من السلع وتخزينها لضمان توفيرها وعدم ارتفاع أسعارها، مؤكداً جهود الدولة لتوفير كل السلع وضبط الأسعار وتحقيق التوازن ما بين عمليات البيع والشراء في مختلف الأسواق.