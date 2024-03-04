جامعة بني سويف تطلق المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية بالجامعة

أطلقت جامعة بني سويف، تحت رعاية الدكتور منصور حسن، رئيس الجامعة، المشروع القومي لتأهيل القيادات الطلابية، بمشاركة 250 طالبا وطالبة من أبناء الجامعة، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، والإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية.

يأتي ذلك بإشراف الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور حسام الهواري منسق الأنشطة الطلابية، وبتنفيذ الإدارة العامة لرعاية الشباب، تحت إشراف محمد فاروق مدير عام رعاية الشباب بالجامعة.

وأوضح الدكتور منصور حسن، أن المشروع القومي لإعداد وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعة يهدف إلى تشجيع الشباب على المشاركة الإيجابية في تنمية وخدمة المجتمع، ورفع روح الولاء والانتماء لدى طلاب الجامعة، واطلاعهم على ما يدور بالساحة العالمية من موضوعات، على رأسها الأمن القومي المصري والعربي، والجمهورية الجديدة، بالإضافة إلى دعم الأفكار البناءة للشباب من خلال ورش العمل.

يذكر أن المشروع يضم ورش عمل متخصصة للجان الأنشطة الطلابية بالجامعة في عدة موضوعات منها، "اللائحة الطلابية، الأنشطة الطلابية، الحوكمة، التحول الرقمي".

أدار ورش العمل أساتذة متخصصين كلً في تخصصه.

كما يتضمن المشروع لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات منها، ريادة الأعمال، والصحة النفسية، والاستراتيجية القومية والأمن القومي المصري والعربي.