رئيس رابطة الأندية:  ندرس نظام 14 دوريًا لتطبيق أحدها الموسم المقبل

أكد أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة، أن تطبيق النظام البلجيكي في الدوري المصري هو مجرد مقترح وليس قرارا نهائيا.

وقال أحمد دياب في تصريحات تلفزيونية: " لدينا أزمة تلاحم المواسم منذ سنوات وخاصة بعد جائحة كورونا، فالموسم الحالي فقط ستبلغ مدة التوقفات إلى 183 يوما بسبب ارتباطات المنتخب والأندية المشاركة في البطولات القارية".

وأضاف: "لن نتمكن من إنهاء الموسم المقبل في مايو أو يونيو إلا باللجوء إلى حل غير تقليدي، وتطبيق النظام البلجيكي مجرد مقترح وليس قرارا، نحن لن نخترع نظاما جديدا للدوري فهناك أنظمة موجودة بالفعل، هناك 14 نظاما لمسابقات الدوري حول العالم".

وتابع: "الإعلام دائما يضع الدوري المصري في مقارنة مع الدوري التونسي أو الدوري المغربي، هم لديهم حلول، فمثلا الدوري التونسي يُلعب بنظام المجموعتين، وفي المغرب تُقام مباريات في فترات التوقف الدولية لأن المنتخب يعتمد على المحترفين".

واختتم تصريحاته قائلا: "تحديد الأندية المشاركة في دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية سيتم حسب الموعد الذي يطلب فيه الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" تسمية الأندية الممثلة لمصر، إذا جاء هذا الطلب بعد انتهاء الموسم سيتم إرسال أسماء الأندية وفقا للترتيب النهائي للدوري، وإذا حدث قبل ذلك سيتم وفقا لترتيب الدور الأول".