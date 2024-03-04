 رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري - بوابة الشروق
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رئيس جامعة بنها يترأس لجنة اختيار عميد كلية الطب البيطري

محمود عواد:
نشر في: الإثنين 4 مارس 2024 - 11:05 ص | آخر تحديث: الإثنين 4 مارس 2024 - 11:05 ص
عقدت لجنة اختيار العمداء بجامعة بنها، برئاسة الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس الجامعة، اجتماعاتها لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة كلية الطب البيطري.

وضمت اللجنة كل من الدكتور شعبان طه إبراهيم، نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب الأسبق، والدكتور السعيد الشربيني السعيد بجامعة المنصورة، والدكتور محمد محمود الدسوقي بجامعة السويس، والدكتور ياقوت عبدالفتاح السنوسي، الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب البيطري بجامعة بنها.

واستمعت اللجنة إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية، ورؤية كل متقدم لتطوير الكلية، سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص جامعة بنها على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقا للمعايير المحددة وبحيادية كاملة.

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