إصابة 26 شخصا إثر تصادم بين سيارتين ميكروباص في أطفيح

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أصيب 26 شخصًا بجروح وكدمات وكسور بالجسد إثر حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بمنطقة أطفيح جنوب بالجيزة.

تلقت الاجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا بوجود حادث تصادم بين سيارتين ووجود عدد كبير من المصابين بطريق الجيش بمدخل مدينة أطفيح.

على الفور دفعت الاجهزة الأمنية بالخدمات مدعومة بسيارات الإسعاف لمكان الحادث، وبوصول القوات الأمنية وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارتين ميكروباص وبسبب اختلال عجلة القيادة من يد أحد السائقين اصطدمت السيارة بالأخرى ما أسفر عن إصابة 26 شخصًا من مستقلي السيارتين.

فيما نقلت سيارات الإسعاف المصابين إلى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج اللازم وتم إزالة مخلفات الحادث لتسيير الحركة المرورية وإعادتها لطبيعتها مرة أخرى.



تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.