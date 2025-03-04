تايوان تعتزم زيادة الإنفاق العسكري وسط تصاعد التهديدات الدولية

أعلن وزير الدفاع التايواني ويلينجتون كو أن الجزيرة تخطط لزيادة الإنفاق العسكري في ظل "التغيرات السريعة في الوضع الدولي وتصاعد التهديدات من الخصوم".

ولم يذكر ويلينجتون كو أرقاما محددة، لكنه أوضح أن الرئيس ويليام لاي تشينج-تي يعمل مع الوزارة على مراجعة تهديدات العدوّ والاحتياجات العاجلة للاستعداد العسكري، في إشارة إلى تهديدات الصين بغزو الجزيرة التي تعتبرها جزءا من أراضيها.

وقال كو يوم الاثنين، في تصريحات تم رفع الحظر عنها اليوم الثلاثاء، إن هذه التغييرات ستؤدي إلى "زيادة نسبة ميزانية الدفاع مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي". وحاليا، تنفق تايوان حوالي 45ر2% من ناتجها المحلي الإجمالي على جيشها.

وأضاف أن "الجيش سيواصل، بالتنسيق مع السياسة الأمنية والخارجية، تعزيز التعاون مع الولايات المتحدة والدول الحليفة الأخرى، وتوسيع التبادلات العسكرية المتعددة الأطراف للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

وتواجه تايوان تهديدا متزايدا من الصين، التي ترسل بشكل منتظم سفنا وطائرات إلى مناطق قريبة من الجزيرة. ومن المتوقع أن تعلن الصين عن ميزانيتها الدفاعية السنوية يوم غد الأربعاء.