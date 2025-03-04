قال مسؤولون إن مجموعة من الانتحاريين من حركة طالبان الباكستانية اقتحمت حامية عسكرية في باكستان، اليوم الثلاثاء، وقتلت 17 شخصا على الأقل بتفجيرات وإطلاق نار في هجوم مستمر.

وفجر المسلحون أولا سيارات ممتلئة بالمتفجرات عند مداخل معسكر محصن بشدة في مدينة بانو شمال غربي باكستان قبل أن يدخل أكثر من 12 مهاجما إلى المجمع، حسبما قال مصدران لوكالة (د ب أ).

وقال مسؤول بالشرطة إن ما لا يقل عن ستة من المسلحين الذين اقتحموا المجمع قتلوا في إطلاق النار مع قوات الأمن.

وقال المسؤولون إن العديد من المدنيين ومسؤولي الأمن حوصروا تحت أنقاض مسجد انهار بسبب تفجير السيارات.

وذكر المصدران أن من بين القتلى 11 مدنيا، وأربعة جنود وشرطيان، وأضافا أن حصيلة القتلى مرشحة للارتفاع.

وقال مسؤولا الاستخبارات إن 15 شخصا من المصابين تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج من إصابات بالرصاص وصدمات.

وأضاف ضابط الشرطة أن قوات الأمن ما زالت تقاتل ما لا يقل عن ثمانية مسلحين تحصنوا في مبنى داخل المجمع.

وأعلنت جماعة تابعة لحركة طالبان الباكستانية، وهي حركة مختلفة عن طالبان الأفغانية، مسؤوليتها عن الهجوم، قائلة إن جميع المسلحين كانوا في مهمة انتحارية.