منتخب الناشئين يهزم السعودية وديا

نشر في: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 12:33 ص | آخر تحديث: الجمعة 22 أغسطس 2025 - 12:34 ص

فاز منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة على نظيره السعودية بثلاثية مقابل هدف وحيد في المباراة الودية التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس.

ويستعد المنتخبان لخوض بطولة كأس الخليج للشباب تحت 20 سنة.

وتقام بطولة كأس الخليج في مدينة أبها السعودية خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري إلى 9 سبتمبر المقبل.

ونجح بلال عطية لاعب وسط الأهلي في تسجيل الهدف الثالث.

سجل ثلاثية المنتخب المصري محمد حمد، وعمر كمال، وبلال عطية.

وتلقى بلال عطية قائد منتخب الناشئين، دعوة من نادي شتوتجارت لقضاء فترة معايشة مع النادي الألماني.

وسافر منتخب الناشئين إلى السعودية يوم الثلاثاء، لخوض كأس الخليج في إطار استعداداته لكأس العالم للناشئين في قطر.


