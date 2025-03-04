الأمم المتحدة: غزة يجب أن تكون جزءا من دولة فلسطينية متكاملة دون خفض مساحتها أو نقل قسري لسكانها

شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، على ضرورة العمل على تذليل كل العقبات أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وقال في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة الإدارية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات الإنسانية ليست قابلة للمفاوضات، ويتوجب أن تسري بدون أي عوائق وأن تصل للمدنيين والعاملين الإنسانيين.

وأضاف أن الأمم المتحدة عملت مع شركائها مثل الهلال الأحمر المصري، على تنسيق الجهود ما أثبت القدرة على تلبية الاحتياجات، مشددًا على أن إنهاء الأزمة الحالية في غزة ليس كافيًّا.

وأوضح أنَّ هناك حاجة إلى إطار سياسي يضع الأسس للتعافي في غزة وإعادة الإعمار وتحقيق الاستقرار الدائم، وهو ما يتوجب أن يستند إلى أسس من احترام حقوق الإنسانية، مع مراعاة الشواغل الأمنية الإسرائيلية.

وشدد على أن الحل لا يجب أن يقوم على الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة، مؤكدا أن غزة ينبغي أن تكون جزءًا من الدولة الفلسطينية المتكاملة دون خفض مساحتها أو نقل قسري لسكانها.

ونوه بأن غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية ينبغي أن تدعمها السلطة الفلسطينية التي يقبلها الشعب الفلسطيني، موضحًا أن أي اتفاق مرحلي ينبغي أن يهدف إلى الإدارة الفلسطينية خلال إطار زمني متفق عليه.

وعبر عن دعمه لمبادرة الجامعة العربية لحشد الدعم لإعادة إعمار غزة من خلال هذه القمة، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستعدة للمشاركة في هذه المساعي.

وتعقد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما تبحث القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.