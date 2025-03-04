شوبير عن انتقادات ظهور أبوتريكة في إعلان الأهلي: الناس بتحبه وليس مدانا

وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة قوية لمنتقدي ظهور لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، بإعلان ستاد النادي الأهلي.

وقال شوبير خلال حلقة برنامجه "حارس الأهلي" مساء الإثنين على قناة النادي:"جمهور الأهلي بيحب أبو تريكة واللي مش حابب هو حر، في حد زعلان هو حر لكن الغالبية من جماهير الأهلي بتحب أبو تريكة لا عنده اتهام ولما الدولة تقول متهم نبص في الكلام لايوجد شيء يدين هذا النجم محمد أبو تريكة".

ونشر الحساب الرسمي للقلعة الحمراء، في وقت سابق فيديو ترويجي لاستاد الأهلي الجديد، بتواجد العديد من نجوم القلعة الحمراء السابقين، والتي يأتي على رأسهم محمد أبو تريكة.

وظهر التونسي علي معلول، ووليد صلاح الدين، وسيد عبدالحفيظ، وأسامة حسني، ومحمد بركات، ومحمد الشناوي، ووليد سليمان، وعماد متعب، ومصطفى عبده، والأنجولي جيلبيرتو.

كما ظهر مارسيل كولر مدرب النادي الأهلي، ووائل جمعة، ومحمد شوقي، وعبد العزيز عبد الشافي.وخلال الفيديو ظهر بعض أسماء شهداء النادي الأهلي، مثل كريم جونيور وكريم خزام، بالإضافة إلى الراحل العامري فاروق، ظهرت أيضًا والدة محمد عبد الوهاب.

واختتم الفيديو محمد أبو تريكة قائلًا: "عاشق للكيان.. اسمك محفور على جدران استاد الأهلي، عاشت الأسامي".