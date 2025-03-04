بدأ مسلسل "النُص"، بطولة أحمد أمين، عرضه ضمن السباق الرمضاني الحالي حصريًا على قناة ON، وسرعان ما لفتت أغنية التتر "عاشت مصر" أنظار الجمهور، بأداء هاني الدقاق، وكلمات جورج عزمي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد عادل.

يجسد أحمد أمين في المسلسل شخصية "عبد العزيز النُّص"، نشال تائب عاش في ثلاثينيات القرن الماضي، يحاول البحث عن مصدر رزق مشروع، لكن الأحداث تضعه في قلب صراعات سياسية، فيتحول من لص صغير إلى بطل شعبي تتناقل الأجيال سيرته.

المسلسل يجمع بين الدراما التشويقية والكوميديا، ويشارك في بطولته صدقي صخر، حمزة العيلي، أسماء أبو اليزيد، دنيا سامي، عبد الرحمن محمد، وسامية طرابلسي.

يستند العمل إلى معالجة درامية مستوحاة من وقائع تاريخية، مقتبسًا من كتاب "مذكرات نشال" للباحث التاريخي أيمن عثمان، وهو من تأليف شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش، ووجيه صبري، وإخراج حسام علي.