إنقاذ 32 مهاجرا علقوا منذ عدة أيام في منصة غازية وسط البحر المتوسط

أعلنت منظمة "سي ووتش" ومنصة "هاتف الانذار" المتخصصة في الإبلاغ عن المهاجرين الذين تقطعت بهم السبل في البحر، اليوم الثلاثاء عن إنقاذ 32 مهاجرا كانوا عالقين في منصة غازية لمدة أربعة أيام وسط البحر المتوسط.

وقالت "سي ووتش" إن المهاجرين الذين علقوا في منصة إنتاج الغاز "ميسكار" تم إنقاذهم عبر القارب السريع "أورورا" التابع للمنظمة، والذي انطلق صباح اليوم من جزيرة لامبيدوزا الايطالية.

وأوضحت المنظمة على حسابها على موقع "اكس": "لا أحد كان سيذهب لانقاذهم، نحن من ذهبنا".

وكانت "سي ووتش" أبلغت امس الاثنين أن أحد المهاجرين لقي حتفه فيما وصفت حالة البقية بالحرجة لأنهم لم يتناولوا طعاما منذ عدة أيام.

وتقع منصة "ميسكار" لانتاج الغاز قبالة سواحل خليج قابس جنوب تونس.

وكتبت منصة "هاتف الإنذار" اليوم على حسابها "خفر السواحل التونسي لم ينجح في انقاذهم والسلطات الأوروبية رفضت التدخل. مرة اخرى المدنيون هم من أثبتوا تضامنهم في البحر".