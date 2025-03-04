لبنان يؤكد عزمة إجراء الانتخابات البلدية في موعدها خلال مايو المقبل

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني أحمد الحجار، أن الحكومة ووزارته عازمتان على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها خلال شهر مايو المقبل.

وجاء تصريح "الحجار" بعد حضوره جلسة عقدتها لجنة الدفاع والداخلية والبلديات النيابية، قبل ظهر اليوم الثلاثاء، في المجلس النيابي برئاسة النائب جهاد الصمد، وحضور النواب الأعضاء وممثلين عن الإدارات المعنية.

وقال الحجار: "أحب مرة جديدة أن أؤكد أمام كل اللبنانيين، أن الحكومة ووزارة الداخلية عازمتان على إجراء الانتخابات البلدية في موعدها خلال شهر مايو المقبل على 4 مراحل".

وأضاف: "طرحت أسئلة من النواب خلال الجلسة حول موضوع دعوة الهيئات الناخبة، فالقانون يسمح لنا بأن ندعو خلال فترة تتراوح بين شهرين وشهر كحد أدنى 30 يوما، وإذا بدأنا في الرابع من مايو يكون علينا قبل الرابع من أبريل دعوة الهيئات الناخبة أسبوعا تلو الأسبوع، أي إعتبارا من اليوم تسري المهلة".

وأشار إلى أن التحضيرات جارية على كل المستويات، وإن شاء الله في أقرب فرصة تكون كل التحضيرات مكتملة، ولدينا عناية خاصة بمنطقة الجنوب فأنا على تواصل يومي مع محافظي الجنوب والنبطية من أجل إجراء مسح شامل خصوصا للقرى الحدودية التي تعرضت لدمار كبير بعد الاعتداءات الاسرائيلية، وآمل أن يكون لدينا في اقرب فرصة صورة واضحة وشاملة بهذا الموضوع والتوجه هو أن تجري الانتخابات أن شاء الله في كل الأمكنة المخصصة لها، وأي تفاصيل ستبحث مع المحافظين قبل اتخاذ القرار النهائي.

وتابع الوزير الحجار: "بالإجمال كل الأمور جاهزة، وفي الموضوع المالي أنا على تواصل مع معالي وزير المال، نحن أعددنا خطة لزيادة الاعتمادات المخصصة كبدلات لكل القوى المشاركة وخلال الأيام المقبلة أن شاء الله تكون الأمور جاهزة".

ومن جهته، قال الصمد بعد الجلسة: "عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات اجتماعها اليوم، بحضور معالي وزير الداخلية والبلديات، والموضوع الأساسي كان الانتخابات البلدية والاختيارية، وما يهمنا أن نؤكد، وكان رأي كل الحضور وكل الكتل السياسية ومكونات المجلس النيابي، على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في مواعيدها".

وأضاف أن هذه الانتخابات ستجري على أربع مراحل: المرحلة الأولى تبدأ في الرابع من مايو وخلال مهلة الشهر وفق المادة الرابعة عشرة من قانون البلديات ستتم دعوة الهيئات الناخبة الوزير والجهاز الفني في الوزارة يقومون بكل الإجراءات الفنية واللوجستية وكل التحضيرات على قدم وساق.

يذكر أن الانتخابات البلدية في لبنان تجري بشكل دوري كل 6 سنوات، حيث يبلغ عدد البلديات في البلاد 1039 بلدية موزعة على 8 محافظات.

وجرت آخر انتخابات بلدية في عام 2016، وكان من المقرر أن تُجرى الانتخابات التالية في عام 2022، إلا أن هذه الانتخابات تأجلت بسبب تزامن موعدها مع الانتخابات النيابية؛ ما أدى إلى تأجيلها إلى أبريل 2023.

واتخذ مجلس النواب، قرارا بتمديد ولاية المجالس البلدية لمدة عام إضافي، على أن تنتهي في 31 مايو 2024؛ بسبب صعوبة تأمين التمويل اللازم لإجراء الانتخابات وبسبب الظروف الاستثنائية الناتجة عن الحرب بين لبنان وإسرائيل.