روسيا: فرص التعاون بين موسكو وواشنطن هائلة

أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، أن فرص التعاون الروسي الأمريكي في مختلف المجالات هائلة، مؤكدا أنه يمكن إقامته في مناطق مختلفة من روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة.

وقال بيسكوف: "هناك فرص هائلة للتعاون في مجموعة واسعة من المجالات، وفي مجموعة واسعة من الأراضي الشاسعة في روسيا، بما في ذلك الأقاليم الجديدة"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وحول القضية النووية الإيرانية، أكد بيسكوف أن القضية النووية الإيرانية يجب حلها بالوسائل السلمية، وروسيا مستعدة لتسهيل ذلك.

وتابع: "لقد قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرارا إن مشكلة الملف النووي الإيراني يجب حلها بالوسائل السلمية فقط، وروسيا، كحليف وشريك لإيران، مستعدة لبذل كل ما في وسعها لتسهيل هذه العملية".

وفي وقت سابق، صرح المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، بأن المشاريع المحتملة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، في مجال التعاون الاقتصادي، تأتي بعد تسوية الملف الأوكراني.

وقال بيسكوف للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كان لدى موسكو أي شروط أولية يتعين على الولايات المتحدة الأمريكية تلبيتها، من أجل بدء التعاون بشأن المعادن الأرضية النادرة: البند التالي على جدول الأعمال هو مسألة تسوية الأزمة الأوكرانية.