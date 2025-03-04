الإصابة تهدد مشاركة دي ماريا أمام برشلونة

تحوم الشكوك حول مشاركة الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، نجم بنفيكا البرتغالي، في مواجهة برشلونة الإسباني، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

برشلونة يحل ضيفًا على بنفيكا البرتغالي في العاشرة من مساء غدٍ، الأربعاء، ضمن منافسات الذهاب من الدور ثمن النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية فإن اللاعب الأرجنتيني يعاني من إصابة عضلية ومن المحتمل عدم مشاركته ضد الفريق الكتالوني.

وكان دي ماريا تعرض للإصابة خلال مباراة موناكو في ذهاب الملحق المؤهل لدور الـ16 من البطولة الأوروبية.

وأوضحت الصحيفة أن دي ماريا عاد للتدرب مع زملائه في الفريق، لكن المعلومات الأخيرة القادمة من البرتغال تشير إلى أنه من الصعب للغاية المشاركة في المباراة، وفي حالة تأكيد غيابه، سينضم دي ماريا إلى المصابين باه، ريناتو سانشيز، مانو سيلفا، تياجو جوفيا، الذين تم استبعادهم بالفعل من المباراة ضد برشلونة.

ولعب النجم الأرجنتيني البالغ من العمر 37 عامًا، 32 مباراة في الموسم الجاري، سجل خلالهم 14 هدفًا وصنع 8 آخرين.