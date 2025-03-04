الاتحاد الأوروبي: قمة القاهرة تعطي الأمل لملايين الفلسطينيين في غزة

قال رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنطونيو كوستا، قبل انعقاد قمة القاهرة حول غزة إن القمة مهمة لإعطاء الأمل لملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والخارج ووضع حد للمعاناة الرهيبة التي شهدناها جميعا على مدار العام ونصف العام الماضي ".

ويرفض الاتحاد الأوروبي بقوة أي محاولة لإجراء تغيرات ديموغرافية أو إقليمية في غزة، أو في أجزاء أخرى من العالم ، أو في أي مكان آخر.

وكرر كوستا خلال اجتماع مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة مساء أمس الاثنين دعم الاتحاد الأوروبي لوقف إطلاق النار بين حركة حماس وإسرائيل.

وقال كوستا بعد الاجتماع مع عباس إن " الاتحاد الأوروبي يحث جميع الأطراف على بذل كل جهد ممكن للحفاظ على وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن".

وأضاف "يجب تسليم المساعدات الإنسانية على الفور بأمان وبدون عوائق إلى غزة. وندعو جميع الأطراف إلى التعاون مجددا مع الوسطاء في المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق".