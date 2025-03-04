الحكم بسجن وزيرين إيرانيين على خلفية فضيحة فساد متعلقة بشركة شاي

صدر حكم بسجن وزيرين إيرانيين سابقين لتورطهما في فضيحة تهريب شاي خلال عام 2023، اختلست خلالها شركة دبش الإيرانية للشاي المليارات من أموال حكومية، فيما تعد واحدة من أكبر قضايا الفساد في إيران على الإطلاق.

وصدر حكم بحبس وزير التجارة السابق رضا فاطمي أمين لمدة عام لاتهامه بالمساعدة والتحريض على زعزعة الاستقرار الاقتصادي، في حين صدر حكم بحبس وزير الزراعة السابق جواد ساداتي نجاد لمدة عامين، حسبما ذكرت وكالة ميزان الإخبارية، ذات الصلة بالنظام القضائي الإيراني.

وقالت الوكالة إن الحكم نهائي.

وكانت شركة دبس للشاي، المتورطة في الفضيحة التي تم الكشف عنها خلال عام 2023، قد حصلت على أكثر من 3ر3 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي الحكومي بسعر صرف تفضيلي لاستيراد شاي ومعدات.

مع ذلك، يتردد أنها باعت جزءا من الاحتياطي في السوق الحر، لتجني أرباحا كبيرة.