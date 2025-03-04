المتحف القومي للحضارة يعرض مشهدا فريدا يجسد الترابط الأسري في مصر القديمة

كشف المتحف القومي للحضارة المصرية عن قطعة أثرية نادرة تعود إلى أواخر الأسرة السادسة من الدولة القديمة، وهي لوحة حجرية تجسد مشهداً إنسانياً يعكس عمق الروابط العائلية في الحضارة المصرية القديمة.

وبحسب المتحف، فإن اللوحة، المنحوتة من الحجر الجيري، عُثر عليها في منطقة سقارة الأثرية، وتصور "من إيحي"، الشخصية الرئيسية في المشهد، واقفاً بجوار زوجته التي تظهر وهي تشد من أزره، في دلالة واضحة على الدعم والمساندة الزوجية التي كانت تحظى بأهمية كبيرة في المجتمع المصري القديم.

ويُطلق على الزوجة في النقش المرافق للمشهد لقب "زوجته، حبيبته نفرت"، وهو تعبير يعكس مشاعر التقدير والحب التي كانت تجمع بين الأزواج في ذلك العصر.

ويُعد هذا المشهد مثالاً حياً على أسلوب الفن المصري القديم، الذي كان يهدف إلى تخليد الشخصيات وإبراز القيم الاجتماعية من خلال النقوش والمنحوتات.

كما يعكس تطور الفنون التشكيلية في أواخر الدولة القديمة، حيث تميزت الأعمال الفنية في تلك الفترة بدقة التفاصيل والتعبير الرمزي العميق.

ويأتي عرض هذه القطعة في إطار جهود المتحف القومي للحضارة المصرية لإبراز الكنوز الأثرية التي تعكس جوانب الحياة المختلفة للمصريين القدماء، وتعريف الزوار بقيمهم ومعتقداتهم التي شكلت أساس حضارتهم العريقة.

يدعو المتحف القومي للحضارة عشاق التاريخ والفن لزيارة المعرض والاطلاع على هذه القطعة الفريدة، التي تُعد شاهداً على عمق المشاعر الإنسانية وقوة الروابط العائلية في مصر القديمة.