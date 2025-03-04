رئيس الوزراء الفرنسي ينتقد أمريكا مجددا لتعليقها المساعدات لأوكرانيا

انتقد رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، اليوم الثلاثاء، تعليق الولايات المتحدة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا باعتبارها "لا تحتمل"، واصفا إياها بأنها ترقى إلى التخلي عن الأوكرانيين والسماح بانتصار محتمل لروسيا.

وقال بايرو إن "كلمة (تعليق) لا تخدع أحدا"، في خطاب لأعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي ومصعدا ثاني انتقاد حاد له للإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس دونالد ترامب في غضون يومين.

وأضاف: "إن تعليق المساعدات أثناء الحرب لدولة معتدى عليها ينم عن تخل عن الدولة المعتدى عليها، وأن طرفا يقبل – أو يأمل – في أن يفوز المعتدي".

وقال بايرو: "من الواضح أنه أمر لا يحتمل".

واعترض رئيس الوزراء أيضا على الضغط القوى الذي يمارسه البيت الأبيض على أوكرانيا لإجراء مفاوضات سريعا لإنهاء القتال. وذكر بايرو أن أوكرانيا تحتاج إلى مواصلة القتال للبقاء كدولة.

وأوضح بايرو أنه "إذا أوقفت روسيا القتال ستتوقف الحرب. وإذا أوقفت أوكرانيا القتال، ستختفي"

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أمر بتعليق المساعدات العسكرية لأوكرانيا عقب المشادة الكلامية مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينيسكي في البيت الأبيض يوم الجمعة الماضي ، مما يضع ضغوطا على زيلينسكي للإنخراط في محادثات سلام مع روسيا.