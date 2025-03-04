رئيس موريتانيا: بشاعة ما يتعرض له الفلسطينيون توجب مضاعفة الجهود لتثبيت اتفاق غزة

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، إن بشاعة ما تعرض ويتعرض له الشعب الفلسطيني عمومًا وسكان قطاع غزة خصوصًا من قتل وتدمير وإبادة جماعية يوجب مضاعفة الجهود لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف في كلمته خلال القمة العربية الطارئة المنعقدة في العاصمة الإدارية لبحث تطورات القضية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، أنه يتوجب تنفيذ مختلف بنود الاتفاق على النحو المتفق عليه في إطار من الرفض القاطع لكل ما قد يشكل تهديدًا لأمن واستقرار مصر والأردن وسوريا ولبنان أو غيرها.

وأوضح أن هناك حاجة لتكثيف الجهود التي تساهم في توحيد الكلمة والعمل على إعادة إعمار قطاع غزة، وتحسين ظروف حياة الفلسطينيين تعزيزًا لصمودهم ولتمكينهم من استيفاء حقهم في إقامة دولة مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن القضية الفلسطينية هي قضية مظلومية شعب وحرمة مقدسات ونصرة أشقاء لا تقبل المساومة، مشددا على ضرورة العمل على قيام حل الدولتين كشرط أساسي للأمن والسلام في المنطقة.

ولفت إلى أن التراخي في اعتماد هذا الحل لن ينتج إلا مزيدًا من العنف وانعدام الأمن والاستقرار، مؤكدا دعم بلاده لكل المبادرات الهادفة لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة إعمار غزة وقيام حل الدولتين، مع رفض أي مساس بأمن الأمة العربية.

وتعقد القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.

كما تبحث القمة تولي دولة فلسطين مسئولياتها في قطاع غزة، ووقف الممارسات والمخططات الإسرائيلية في الضفة والقدس، والعمل على تنفيذ حل الدولتين، وصولا إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط عام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية.