خبير ألماني: رسوم ترامب الجمركية قد تضر بالموانئ

يعتقد الخبير الألماني في مجال الشحن البحري، بوركهارد ليمبر، أن الرسوم الجمركية الأمريكية قد يكون لها تأثير على الموانئ الألمانية.

وقال ليمبر، الذي يرأس معهد اقتصاد النقل البحري والخدمات اللوجستية في مدينة بريمن الألمانية، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إنه إذا خضعت منتجات الاتحاد الأوروبي بالفعل للرسوم الجمركية، فإن هذا سيؤثر على الأقل على الموانئ التي تتميز بحركة شحن كبيرة إلى الولايات المتحدة، موضحا أن تلك الموانئ قد تشهد انخفاضا في معدلات النمو أو خسائر في حجم التداول.

وأوضح ليمبر أنه من الصعب تحديد مدى الأضرار مسبقا، مشيرا إلى أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان من الممكن أن يحل الإنتاج المحلي محل الواردات، وما إذا كان الطلب سينخفض ​​بسبب ارتفاع الأسعار، مضيفا أن القيود التجارية بين الولايات المتحدة وبقية العالم أثرت بشكل رئيسي على شركات الشحن العالمية في قطاع النقل البحري.

وذكر ليمبر أن ميناء بريمرهافن يرتبط بحركة شحن قوية بالولايات المتحدة، كما يرتبط ميناءا هامبورج وفيلهلمسهافن أيضا بحركة شحن بالولايات المتحدة.

وبحسب إحصائيات شركة "بريمنبورتس" المشغلة لموانئ بريمن وبريمرهافن، كانت الولايات المتحدة الشريك التجاري الأكثر أهمية لموانئ الشركة في حركة الحاويات، بحصة بلغت حوالي 17% عام 2023. وفي هامبورج بلغت حصة الولايات المتحدة في نشاط حركة الحاويات حوالي 8ر8% عام 2024، وذلك بحسب أرقام شركة "هامبورج هافن ماركتينج". ولم تتوفر أي بيانات عن فيلهلمسهافن.

ويستخدم ترامب بشكل متكرر التهديد بفرض رسوم جمركية كتكتيك تفاوضي. ومن المقرر أن تتضاعف الرسوم الجمركية الأمريكية الحالية على السلع الصينية من 10% إلى 20% وأن تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية البالغة 25% على المكسيك وكندا حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الثلاثاء. ومن المقرر أن تخضع واردات الصلب والألومنيوم لرسوم جمركية أمريكية بنسبة 25%. وهدد ترامب أيضا بفرض رسوم جمركية بنفس الحجم على واردات الاتحاد الأوروبي.