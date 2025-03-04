القمة العربية بالقاهرة تؤكد على دور لجنة القدس برئاسة ملك المغرب

أكدت القمة العربية غير العادية، التي انعقدت اليوم بالقاهرة، على دور لجنة القدس التي يرأسها ملك المغرب محمد السادس، ووكالة بيت مال القدس الشريف الذراع التنفيذي للجنة.

وجاء هذا التأكيد في إعلان القاهرة الذي توج أعمال القمة التي استضافتها مصر حول تطورات القضية الفلسطينية، وذلك بعد التنسيق مع البحرين رئيس الدورة الحالية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، ومع الأمانة العامة للجامعة، والتشاور مع الدول العربية، وفقاً لوكالة المغرب العربي للأنباء (ماب).

‏ومثل ملك المغرب، في أعمال هذه القمة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة.

وضم الوفد المغربي، محمد أيت وعلي سفير المغرب في مصر والمندوب الدائم للمغرب لدى جامعة الدول العربية، وعبد العالي الجاحظ رئيس قسم المنظمات العربية والإسلامية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

من جهته، أجرى بوريطة، اليوم، مباحثات مع الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، وذلك على هامش أشغال القمة العربية غير العادية حول فلسطين.

وتناولت المباحثات سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، فضلاً عن القضايا المطروحة على جدول أعمال القمة.

وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اعتماد القمة العربية خطة إعادة إعمار وتنمية قطاع غزة ومشروع البيان الختامي للقمة العربية.

وعقدت القمة بطلب من دولة فلسطين، من أجل تنسيق المواقف وتوحيد الرؤى تجاه التحديات والمستجدة الخطيرة للقضية الفلسطينية، خاصة التوافق العربي على خطة إعادة الإعمار في قطاع غزة دون تهجير أهله، وتثبيت وقف إطلاق النار.