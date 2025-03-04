تركيا تستدعي القائم بالأعمال الإيراني بسبب انتقادات طهران لأنقرة

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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، اليوم الثلاثاء، إن أنقرة استدعت القائم بالأعمال الإيراني بسبب انتقادات طهران العلنية لسياسات أنقرة.

وبحسب ما نشرته وكالة «رويترز»، أبلغت أنقرة السفير بأن أمور السياسة الخارجية «لا ينبغي استخدامها كأداة من أدوات السياسة الداخلية».

وجاء التحرك التركي بعد يوم من استدعاء وزارة الخارجية الإيرانية للسفير التركي بعدما حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان طهران من زعزعة استقرار سوريا.

وأمس الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن تصريحات فيدان كانت «غير بناءة».

كما انتقد المتحدث تصريحات فيدان بشأن سياسات إيران في المنطقة، واتهم تركيا بأنها «تتعامى عن الأيدي الأميركية والإسرائيلية السرية والخفية في تطورات المنطقة»، ووصف كلام فيدان بأنه «خطأ كبير».