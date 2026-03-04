محافظ الوادي الجديد تتفقد مشروعا زراعيا لإنتاج البطاطس والقمح والنباتات العطرية

تفقدت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، مشروعًا زراعيًا متكاملًا بطريق العوينات، يرافقها جهاد متولي، رئيس مركز الداخلة، والدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

وقالت "مجدي"، في بيان اليوم، إن المكونات الفنية للمشروع المقام على مساحة 1600 فدان بنظام الري الحديث موزعة بواقع 500 فدان لإنتاج تقاوي وأصناف البطاطس عالية الجودة، و300 فدان لزراعة القمح، وما يزيد على 125 فدانًا للنباتات الطبية والعطرية ذات الجدوى الاقتصادية، فضلًا عن مساحات أخرى مخصصة لمحاصيل متنوعة.

وأشارت إلى عناصر التكامل اللوجستي بالمشروع، الذي يضم نشاطًا للإنتاج الحيواني بإجمالي 500 رأس أغنام، وسكنًا إداريًا، وغرف تشغيل وتحكم، بجانب تجهيزات متكاملة لما بعد الحصاد، بما يدعم سلاسل القيمة المضافة ويعزز القدرة التصديرية.