محافظ سوهاج يشارك بحفل الإفطار الجماعي لذوي الهمم: المحافظة أسرة واحدة

شارك اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، في حفل الإفطار الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي نظمته المحافظة ممثلة في وحدة شئون ذوي الإعاقة، تحت عنوان "سوهاج أسرة واحدة نحو مجتمع دامج للجميع"، وذلك بالحديقة العامة بميدان الثقافة، بمشاركة نحو 3000 شخص من ذوي الهمم من مختلف مراكز المحافظة.

وحضر الحفل السيد كمال سليمان، نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد أبو العجب، مسئول شئون ذوي الإعاقة، بجانب عدد من رجال الدين والقيادات التنفيذية والشعبية.

وأعرب المحافظ، عن سعادته بمشاركة أبناءه من ذوي الهمم في هذه الأجواء الرمضانية، مؤكدًا أن المحافظة لا تدخر جهدًا في دعم جميع الفئات، والعمل على تلبية احتياجاتهم وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، كما تبادل الحديث مع الحضور، مستمعًا إلى تطلعاتهم ومقترحاتهم.

وأشاد ذوو الهمم بالدعم المستمر الذي تقدمه المحافظة لهم، وحرص المحافظ على مشاركتهم الفعاليات، معربين عن تقديرهم لهذه اللفتة الكريمة التي تعكس الاهتمام الكبير بهم.

وفي ختام الحفل، حرص الحضور على التقاط الصور التذكارية مع السيد المحافظ، تعبيرًا عن سعادتهم بهذه المشاركة.



