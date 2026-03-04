محافظ القليوبية يتابع معدلات تنفيذ المرحلة «د» من ممشى أهل مصر ببنها

عقد الدكتور حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا اليوم الأربعاء؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع المرحلة "د" من ممشى أهل مصر بمدينة بنها، بجانب استعراض مخطط تطوير كورنيش القناطر الخيرية.

وجاء ذلك بحضور اللواء مدحت عبد الرحمن، رئيس جهاز القاهرة الفاطمية، والدكتورة إيمان ريان، نائب المحافظ، والمهندسة جيهان مسعود، السكرتير العام، والدكتور حازم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، ووليد الشهاوي، رئيس مدينة بنها، وممثلي مكتب الاستشاري للمشروع.

واستمع المحافظ، إلى عرض تفصيلي من مكتب الاستشاري حول الرسومات الهندسية ونسب التنفيذ الحالية والتصور النهائي للممشى، إذ تضمن العرض الخدمات المزمع تنفيذها، والتي تشمل مناطق ترفيهية ومساحات للتنزه وأماكن مخصصة لألعاب الأطفال ومحال تجارية، مع التركيز على نوعية الخامات المستخدمة وتوزيع المسطحات الخضراء والزراعات التجميلية، ومراعاة فروق المناسيب بطول الممشى بما يضمن تحقيق تجربة حضارية متكاملة للمواطنين.

وشدد المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف الأعمال الجارية في المرحلة الحالية، والتي تتضمن تدبيش جسر النيل وصب البلاطات الخرسانية الأرضية، مؤكدًا أن المشروع يستهدف تعزيز الجانب الترفيهي والرياضي مع الحفاظ على مجانية الممشى بالكامل؛ إيمانًا بحق المواطنين في الاستمتاع بالنيل، وبما يضمن تحقيق رؤية مفتوحة ومباشرة للنهر وإبراز الوجه الحضاري للمدينة.

كما ناقش الاجتماع مخطط تطوير كورنيش مدينة القناطر الخيرية بطول 1100 متر، إذ تم استعراض المداخل والمخارج والمطالع والمنازل الخاصة بالمشروع.

ووجه المحافظ، باستغلال المساحات المتاحة بالشكل الأمثل، مع التأكيد على الحفاظ على الهوية البصرية والتاريخية للمدينة ودمج الطابع التراثي في التصميم؛ ليكون المشروع امتدادًا طبيعيًا لجماليات القناطر العريقة، وذلك ضمن خطة العام المالي الجاري لتحويل الكورنيش إلى منطقة جذب سياحي ومتنفس حضاري جديد يضاف إلى الحدائق الشهيرة بالمدينة.