من المقرر إعدام رجل تمت إدانته بإطلاق النار على شرطي في مقتل باستخدام سلاح الخدمة خاصته خلال توقيف مروري، مساء اليوم الثلاثاء في ولاية فلوريدا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتلقى بيلي ليون كيرس/53 عاما/ حقنة قاتلة مؤلفة من ثلاثة عقاقير بدءا من الساعة السادسة مساء في سجن ولاية فلوريدا بالقرب من ستارك. وكان قد صدر الحكم على كيرس بالإعدام في البداية عام 1991 بعد إدانته بالقتل مع سبقق الإصرار والترصد والسطو المسلح.

ورأت المحكمة العليا في فلوريدا أن محكمة الدرجة الأولى لم تقدم لهيئة المحلفين بعض المعلومات المتعلقة بالظروف المشددة للجريمة، وأمرت بإعادة إصدار الحكم. وصدر حكم بإعدام كيرس عام 1997.

واستيقظ كيرس في الساعة 0630 صباحا. ورفض تناول وجبته الأخيرة وظل متعاونا طوال اليوم، وفقا لما قاله جوردان كيركلاند المتحدث باسم إدارة السجون خلال مؤتمر صحفي. كما التقى كيرس بمرشد روحي خلال النهار، ولم يستقبل أي زوار آخرين.