تضارب الأنباء بشأن سيطرة قوات حفتر على مدينة غريان الليبية

تضاربت الأنباء بشأن سيطرة القوات الليبية التابعة للمشير خليفة حفتر على مدينة غريان 80 كم جنوب طرابلس، فبينما أعلن الناطق العسكري للقيادة العامة اللواء أحمد المسماري السيطرة على المدينة نفى مجلس بلدي غريان ذلك.

وأفاد عضو المجلس البلدي لغريان، الذي رفض ذكر أسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ)، اليوم الخميس، بوجود قوات تابعة لحفتر في منطقة جندوبة بين مدينتي غريان والأصابعة، مشيرا إلى توقف الاشتباكات التي حدثت أمس في منطقة شليوني البيب والتي خلفت قتيلا واحدا في صفوف قوات حكومة الوفاق.

وأضاف العضو أن الوضع غير مستقر داخل مدينة غريان (عاصمة جبل نفوثة)، حيث أغلقت المدارس في ظل وجود حالة ترقب، مشيرا إلى عقد اجتماع في وقت لاحق اليوم في مدينة العزيزية/ 40 كم جنوب طرابلس/ بخصوص الاحداث الجديدة .

ولفت إلى انتشار قوات تتبع حكومة الوفاق في منطقة الهيرة أسفل جبل نفوثة.

وكان المسماري أعلن عن سيطرة قوات حفتر على مدينة غريان.

وقال المسماري لـ (د.ب. أ) إنه "تمت السيطرة علي المدينة صباح اليوم واستقبل أهالي المدينة القوات المسلحة بالترحيب".

يشار إلى أن مدينة غريان تعتبر من مدن الغرب الليبي وتخضع لسيطرة قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا.