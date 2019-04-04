الصين تؤيد خارطة انسحاب بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في هايتي

قال نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "وو هاي تاو" إن حكومة بلاده تؤيد خارطة الانسحاب والخروج المقترحة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بشأن حفظ السلام في هايتي.

وقال تاو- في كلمة أمام مجلس الأمن حول هايتي وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك، ونقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الخميس- إن نهاية عمل بعثة حفظ السلام ستكون في أكتوبر المقبل، إلا أن البعثة يجب أن تستمر في نقل المسؤولية إلى حكومة هايتي بطريقة منتظمة ومنظمة، وإكمال الانسحاب والخروج في الموعد المحدد.

وأضاف تاو أنه - فيما يتعلق بالانتقال إلى بعثة سياسية، خاصة بعد انتهاء عمل البعثة الأممية - يتعين على أعضاء مجلس الأمن ، والأمانة العامة، وحكومة هايتي مناقشة القضايا ذات الصلة بالكامل، محثا حكومة هايتي على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع الأمم المتحدة؛ لضمان عملية الانتقال بسلاسة.

وأعرب عن أمل بلاده في أن تتحمل حكومة هايتي مسؤوليتها في الحفاظ على استقرار البلاد وتنميتها، وتعزيز قدرتها على التنمية الذاتية، وتعزيز سيادة القانون، متأملا أن تتمكن حكومة هايتي من إجراء حوار بناء على الصعيد الوطني، وحل الخلافات بشكل مناسب من خلال المشاورات.