لجنة بمجلس النواب الأمريكي تطلب الإقرارات الضريبية لترامب

طلب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي الأربعاء رسميا، الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب عن ست سنوات مضت، من هيئة الإيرادات الداخلية (مصلحة الضرائب).

وقدم ريتشارد نيل ، رئيس لجنة الطرق والوسائل في المجلس، طلبا للحصول على إقرارات ترامب الضريبية من عام 2013 إلى 2018 في رسالة إلى تشارلز ريتيج، مفوض هيئة الإيرادات الداخلية.

وقال نيل في بيان إن اللجنة ، التي تشرف على نظام الضرائب الاتحادي، تسعى إلى التأكد من أن هيئة الإيرادات الداخلية تتبع سياستها في مراجعة الإقرارات الضريبية لجميع الرؤساء الحاليين ونواب الرؤساء.

وأضاف رئيس اللجنة: "ثمة القليل مما هو معروف عن فعالية هذا البرنامج".

وقال نيل إن اللجنة تسعى إلى تحديد ما إذا كانت عائدات ترامب تخضع للتدقيق من عدمه.

ورفض ترامب الكشف طواعية عن الإقرارات الضريبية ، قائلا إنه لا يستطيع فعل ذلك لأن الإقرارات تخضع بالفعل للتدقيق.

وقال ترامب للصحفيين في البيت الأبيض: "نحن نخضع للمراجعة رغم ما يقوله الأشخاص".

وأصدر الرؤساء السابقون منذ عهد جيمي كارتر طواعية إقرارات عوائدهم الضريبية.