وزير الداخلية الألماني يحذر من عرقله ترحيل اللاجئين المرفوضين

حذر وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، من المبادرات التي تنتشر في ألمانيا وتحاول عرقلة ترحيل اللاجئين الذين تم رفض طلبات لجوئهم وتوفير الحماية لهم ، وجاء التحذير بعد ازدياد عدد هذه المبادرات في الكثير من المدن الألمانية بشكل واضح.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الداخلية- في بيان اليوم الخميس - أن هذا النوع من اللجوء غير وارد في القانون الألماني، لافتا إلى أنه لا يمكن القبول بمنع تطبيق إجراءات اتفاقية "دبلن" أو منع الترحيل بدون وجه حق بما يخالف القانون.

يشار إلى أن عدد المبادرات التي تسعى إلى حماية طالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، من الترحيل في ازدياد، لاسيما في العاصمة الألمانية برلين وكولونيا وجوتنجن وولاية براندنبورج، وهو ما دفع وزير الداخلية الألماني إلى التحذير من اللجوء إلى المواطنين، أو ما يسمى بـ "لجوء المواطنين".