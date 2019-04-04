علق اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم «الجيش الوطني الليبي»، على إعلان رئيس المجلس الرئاسي الليبي بحكومة الوفاق، فايز السراج، لحالة الاستنفار لمواجهة قوات «الجيش الوطني الليبي»، إثر إعلانها التقدم نحو العاصمة طرابلس، قائلًا: «لماذا لم تعلن حالة النفير ضد الذين يقومون بالاستيلاء على المصارف والاعتداء على المتظاهرين؟».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس: «ثانيًا، ما هي القوات التي لديك التي تفهم معنى النفير وواجباته؟ نحن كنا نتوقع أن السراج سيصمت على الأقل حتى يستفيد من تقدم القوات المسلحة الليبية، في القضاء على الميليشات الإرهابية وداعش وتنظيم القاعدة، كنا نتوقع أن يصمت حتى يستطيع القضاء على هؤلاء، وبالتالي تكون هناك أرضية مهيأة بشكل جيد لأي عمل مدني سياسي».

وأعلنت حكومة فايز السراج حالة الاستنفار، وأغلقت كل المنافذ والمداخل المؤدية إلى طرابلس، بعد إعلان المشير خليفة حفتر تقدم قوات الجيش الوطني الليبي نحو طرابلس.

يذكر أن ليبيا تشهد صراعًا مسلحًا بين عشرات المليشيات العسكرية في الشرق والغرب، منذ الإطاحة بالعقيد معمر القذافي عام 2011.