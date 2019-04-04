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مصدر أمني عراقي: مقتل شرطي وإصابة ثلاثة أخرين بهجوم مسلح في ديالى

بغداد - أ ش أ
نشر فى : الخميس 4 أبريل 2019 - 12:48 ص | آخر تحديث : الخميس 4 أبريل 2019 - 12:48 ص

أفاد مصدر أمني عراقي، بمقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بهجوم مسلح في محافظة ديالى.

وقال المصدر، في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية مساء الأربعاء، إن "مسلحين مجهولين هاجموا قوة مرابطة للشرطة بأطراف ناحية جلولاء قرب منطقة وادي العوسج بمحافظة ديالى، ما أدى إلى مقتل شرطي وإصابة ثلاثة آخرين بجروح".

وأضاف أن قوة أمنية طوقت مكان الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثة إلى الطب العدلي.

يذكر أن عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي يشنون بين فترة وأخرى هجمات على القوات الأمنية العراقية والمدنيين في مناطق متفرقة من البلاد، إلا أنه يتم إحباط تلك الهجمات وتكبيد المهاجمين خسائر فادحة بالأرواح والمعدات.


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