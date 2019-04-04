تقارير: الشرطة البرازيلية تقتل 11 من المشتبه بهم في سرقة ماكينتي صراف آلي

أفادت تقارير إعلامية محلية في البرازيل إن الشرطة قتلت بالرصاص 11 شخصًا يشتبه في انتمائهم إلى عصابة قامت بتفجير ماكينتي صراف آلي.

وقام 25 مشتبهًا بهم بالسطو على ماكينتي الصراف الآلي وسط بلدة "جواراريما" قرب "ساو باولو" صباح الخميس.

ولدى تلقي الشرطة بلاغا عن الواقعة، أسرعت لتواجه المجرمين وهم يلوذون بالفرار، حيث وقع تبادل لإطلاق النار في عدة أماكن.

ودخل أحد المشتبه بهم مبنى سكنيًا واحتجز ثلاث رهائن، لكن قوات الشرطة تمكنت من قتله.

وقُتل 11 شخصًا وتم القبض على واحد، حسبما أفاد موقعا "جي 1" و "يو أو إل". ولم ترد أنباء عن إصابة أي من رجال الشرطة.

ولم يتبين ما إذا كانت العصابة تمكنت من سرقة أموال من عدمه.

يذكر أن الرئيس اليميني جاير بولسونارو، الذي تولى مهام منصبه في الأول من يناير الماضي تعهد بشن حملة صارمة ضد الجريمة في ظل ارتفاع معدلاتها في البلاد.