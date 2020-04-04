 ضمن مبادرة «السينما في بيتك».. عرض الفيلمان السوريان«دم النخل» و«ماورد» مجانا - بوابة الشروق
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ضمن مبادرة «السينما في بيتك».. عرض الفيلمان السوريان«دم النخل» و«ماورد» مجانا


نشر فى : السبت 4 أبريل 2020 - 6:46 م | آخر تحديث : السبت 4 أبريل 2020 - 6:46 م

تواصل المؤسسة العامة للسينما في سوريا، مبادرة "السينما في بيتك"، بالإعلان عن عرض فيلمين روائيين طويلين من أحدث إنتاجاتها عبر منصة فيميو، وهما، "دم النخل" للمخرج نجدة اسماعيل أنزور، و"ماورد" للمخرج أحمد إبراهيم أحمد، وذلك تماشياً مع الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا وسعياً لنشر الثقافة السينمائية وحرصاً على التواصل الدائم مع محبي الفن السابع وخاصة من ينتظرون متابعة جديد السينما السورية.

يذكر أن الفيلمين سيبقيان متاحين للمشاهدة لمدة أسبوع، وذلك بعد إتاحة عرض فيلمي الاعتراف للمخرج باسل الخطيب وعزف منفرد للمخرج عبد اللطيف عبد الحميد الأسبوع الماضي.

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