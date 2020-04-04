قال الدكتور مجدي عبد العزيز، مساعد وزير المالية لشئون الجمارك، إن رجال بالجمارك يعملون بنفس الجهد على مدار العام، وليس خلال أزمة كورونا فقط.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج «التاسعة»، المذاع عبر «القناة الأولى المصرية»، مساء أمس الجمعة، أن العامل بالجمارك هو أول من يفتش الحاوية أو الطرد أو الحقيبة أو الكونترات القادمة من الخارج، من خلال أجهزة الفحص بالآشعة، الموجودة في كل المطارات ومعظم الموانئ.

وأشار إلى أن كمية كبيرة جدًا من المخدرات تم ضبطها وحصرها مؤخرًا، ويتم العمل على تصنيفها، لافتًا إلى أنه يُقبض على أوعية تحتوي على مخدرات يوميًا.

وذكر أنه يتم عمل من 2500 لـ2600 محضر للقبض على ممنوعات شهريًا، كـ«أجهزة تنصت وألعاب نارية ومخدرات ومنشطات مخالفة للمواصفات الصحية»، لافتًا إلى أن بورسعيد من المنافذ التي تم ضبط كميات كبيرة من الممنوعات بها، في الفترة الأخيرة.

وأوضح أن المستلزمات الواقية من فيروس كورونا، الخاصة بالعاملين بالجمارك، تم تسليمها لهم بالكامل، مضيفًا أن الحاويات القادمة من الخارج، يتم عرضها على الحجر الصحي، قبل اتصال العاملين بالجمارك بها؛ للتحقق ظاهريًا من أنها لا تحتوي على ما يضر المتعاملين معها.