الإمارات تدعو طرفي اتفاق الرياض اليمني إلى تنفيذه فورا

دعت دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم السبت، الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا والمجلس الانتقالي الجنوبي، إلى تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين الجانبين، بشكل فوري.

وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية في تغريدة عبر حسابه في تويتر إن: "التنفيذ الفوري لاتفاق الرياض ضروري على ضوء التطورات الحالية في اليمن".

وشدد على أن: "الاتفاق يوحد الصف لمواجهة الحوثي ويمهد للحل السياسي، ويعزز جهود مواجهة فيروس كورونا".

وتابع: "أما الرهان والمراوغة ضد السعودية الشقيقة من قبل من وصفها أحصنة طروادة، فما هو إلا رهان حزبي انتهازي خائب وسيفشل"، من دون ذكر مزيد من التوضيحات.

وبشكل متكرر يستمر تبادل الاتهامات بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي، بشأن عرقلة تنفيذ الاتفاق الذي مر عليه خمسة أشهر.

وكانت الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي قد وقعا في الخامس من نوفمبر 2019 على اتفاق الرياض الذي ينص في أبرز بنوده على عودة الحكومة إلى عدن وتشكيل حكومة جديدة مكونة من 24 وزيرا من الشمال والجنوب خلال شهر.

كما ينص الاتفاق على انسحاب قوات الحكومة والمجلس الانتقالي إلى مواقعها السابقة إلى ما قبل أحداث آب/أغسطس الماضي، وحل الوضع الأمني والعسكري المتأزم في محافظة عدن وتعيين محافظ لها ومحافظ لمحافظة أبين المجاورة، وهو ما لم يتم على الأرض حتى اليوم.

وكانت قوات المجلس الانتقالي قد سيطرت في أغسطس الماضي على محافظة عدن ومعظم محافظة أبين إثر اشتباكات بين الطرفين استمرت لأيام، فيما اتهمت الحكومة اليمنية دولة الإمارات بدعم ما وصفه انقلاب آخر في عدن، وهو ما تنفيه أبو ظبي.