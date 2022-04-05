قال رئيس الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن (تاون جاس)، المهندس محمد فتحي، إن إجمالي إيرادات الشركة بلغت 3 مليارات جنيه، وتجاوز صافي ربحها 45 مليون جنيه عام 2021، في سابقة تعد الأولى للشركة، وقد جاء ذلك نتيجة زيادة معدلات توصيل الغاز الطبيعي لكافة العملاء بمختلف أنشطتهم الصناعية والتجارية والمنزلية.

وأضاف فتحي، في تصريح اليوم الإثنين، أن (تاون جاس)أوصلت الغاز الطبيعي لعدد 236 ألف عميل في القاهرة والجيزة والإسكندرية والاسماعيلية وبورسعيد ليبلغ بذلك إجمالي عملاء الشركة إلى 4.3 مليون عميل، بما يمثل 33% من إجمالي مستخدمي الغاز الطبيعي في مصر.

وساهمت الشركة أيضًا في توصيل الغاز الطبيعي لعدد 72 محطة تموين سيارات بالغاز ضمن مبادرة استخدام الغاز وقودا للسيارات، وكان لمشروع "حياة كريمة" النصيب الأكبر من اهتمامها، إذ بدأت (تاون جاس) في توصيل الغاز الطبيعي إلى 22 قرية بمدينة أطفيح بمحافظة الجيزة، بالإضافة إلى تنفيذ أكثر من 38 ألف وحدة سكنية بمشروعات الإسكان الاجتماعي، وكذلك المساهمة في كافة مشروعات الدولة المختلفة مثل مشروع "ممشى أهل مصر"، ومنطقة الفواخير بمصر القديمة وتطوير منطقة المنتزه بالإسكندرية والمدينة الرياضية العالمية بطريق السخنة.

وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم استعراض التطوير الشامل الذي أنجزته (تاون جاس) لمنظومة خدمة العملاء وتقديم الخدمة بنظام الشباك الواحد واستخدام التكنولوجيا الحديثة لإنهاء كافة الاجراءات بسهولة ويسر تماشيًا مع سياسة الدولة في هذا الشأن.

ولفت أيضا إلى الأعمال غير النمطية التي نفذتها الشركة في مشروعات تركيب خلايا الطاقة الشمسية، وإجراء 51 عملية ثقب على الساخن على خطوط الصلب المختلفة أبرزها تنفيذ 17 عملية لصالح شركة ميدور بمصفاة تكرير البترول بالإسكندرية.