تعليم شمال سيناء تنعى معلما توفي أثناء صلاة التراويح بالعريش

نعت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء، معلما توفي أثناء صلاة التراويح في أحد مساجد مدينة العريش.

بدوره نعي حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، المعلم، حيث قال بيان صادر عن مديرية التربية والتعليم بالمحافظة: بمزيدٍ من الأسىٰ والحُزن نتقدم لأسرة الأستاذ حمدي أمين عبدالله مصبح معلم كبير بمدرسة أحمد عرابي الابتدائيه الدامجة بالعريش، داعِين المولى عٓزَّ وجٓلّْ أن يَتغمَّدَه الفقيد بواسِعِ رحمتِهِ وأن يُلهِمَ أهلَهُ وذويِهِ الصبرَ والسُلوان.

و كان المعلم قد سقط مغشيا عليه أثناء آداء صلاة التراويح بمسجد نجمة سيناء في العريش، حيث فارق الحياة وتم نقله إلى مستشفى العريش العام، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة.