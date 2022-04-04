بعد تصريحات نائب رئيس الحكومة عن إفلاس لبنان: حاكم المصرف المركزي ينفي

نفى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ما يتم تداوله عن إفلاس المصرف المركزي، مشيراً إلى وجود خسائر أصابت القطاع المالي.

وقال سلامة في بيان مساء اليوم الإثنين، إن "ما يتم تداوله حول إفلاس المصرف المركزي غير صحيح".

وأضاف سلامة: "بالرغم من الخسائر التي أصابت القطاع المالي في لبنان، والتي هي قيد المعالجة في خطة التعافي التي يتم إعدادها حالياً من قبل الحكومة اللبنانية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، ما زال مصرف لبنان يمارس دوره الموكل إليه بموجب المادة 70 من قانون النقد والتسليف وسوف يستمر بذلك".

وكان نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي قد قال في حديث تلفزيوني لقناة "الجديد" أمس الأحد إن "الدولة مفلسة وكذلك مصرف لبنان وللأسف الخسارة وقعت، وذلك بسبب سياسات على مدى عقود، والآن نعمل على تخفيض الخسائر على الناس".

واليوم قال رئيس الوزراء نجيب ميقاتي إن نائبه سعادة الشامي كان يقصد إفلاس السيولة لا إفلاس الملاءة.

يذكر أن لبنان يشهد منذ نوفمبر عام 2019 أزمة مالية واقتصادية تضعه ضمن أسوأ عشر أزمات عالمية .

وشكل لبنان في سبتمبر الماضي لجنة للتفاوض مع صندوق النقد الدولي برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، لإقرار خطة التعافي الاقتصادي.