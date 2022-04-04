وزير المالية الألماني يستبعد تطبيق حظر على الغاز الروسي رغم أحداث بوتشا

استبعد وزير المالية الألماني، كريسيتان ليندنر، تطبيق حظر فوري على واردات الغاز الروسي، رغم الأحداث التي تم الكشف عنها في بلدة بوتشا الأوكرانية.

وعلى هامش اجتماع لمجموعة اليورو، قال النائب الثاني للمستشار الألماني أولاف شولتس، في بروكسل اليوم الإثنين: "يجب أن نفرض عقوبات صارمة لكن الغاز لا يمكن الاستعاضة عنه على المدى القصير، إذ إننا سنضر بأنفسنا أكثر مما نضر بهم".

وفي الوقت نفسه، أعرب ليندنر عن تأييده لإنهاء كل العلاقات الاقتصادية مع روسيا بأسرع ما يمكن.

وقال ليندنر إن بلاده تسعى إلى التحرر من الاعتماد على وارادات الطاقة القادمة من روسيا بأسرع ما يمكن، لكنه لفت إلى أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت، وطالب بالتفريق في ذلك بين الغاز والفحم والنفط لأن تبديل مصادرها يستغرق فترات مختلفة.

وفي المقابل، قال وزير المالية السلوفيني أندري شيرسيلي إنه يأمل في أن يكون النفط والغاز جزءا من حزمة العقوبات التالية "وسلوفينيا تؤيد هذه الإجراءات وأعتقد أنها مهمة للغاية".