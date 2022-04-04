سخر مقدم حفل توزيع جوائز جرامي لعام 2022 من صفعة النجم العالمي ويل سميث لكريس روك التاريخية في حفل الأوسكار 2022، حيث صعد النجم الكوميدي نات بارجاتز إلى منصة الحفل مرتديا خوذة أثناء تقديمه للعرض الأول.

وقبل صعود بارجاتز على المسرح، ألقى مقدمه، ليفار بيرتون، كلمة للحضور جاءت فيها سخرية واضحة من رده فعل ويل سميث أثناء مزحه كريس روك، قائلا : "أنبهكم جميعا من أن مقدمنا التالي هو ممثل كوميدي، وأعتقد أنكم تعرفون الآن ماذا أقصد".

وتابع بيرتون: "أحذركم أن تبقوا في مقاعدكم وعدم صفع المقدمين".

وفي إشارة إضافية لصفعة ويل سميث، أشار نات بارجاتز إلى خوذته، قائلا: " أخبروني بأن الكوميديين يجب أن يرتدوا هذه الآن في عروض الجوائز، ولكن أعتقد أنه لا يغطي وجهك بل يعرضك للضرب أكثر، أعتقد أنا هذا سخيف سأخلعه".

تُقام الآن فعاليات الحفل السنوي للأكاديمية الوطنية للفنون والعلوم المعروفة باسم "جرامي- Grammy" بدورته الـ ٦٤، وذلك بعد شهرين من تأجيله بسبب فيروس كورونا المتحور، حيث كان من المقرر إقامته في ٣١ من يناير الماضي.

ولأول مرة يتم تغيير موقع الحدث العالمي من مركز "ستيبلز" بولاية لوس أنجلوس إلى موقعه الحالي بولاية لاس فيغاس.

وللعام الثاني على التوالي يقدم الممثل الكوميدي تريفور نوح الحفل والجوائز إلى جانب العديد من النجوم، ومن المقرر أن يضم الحفل مجموعة كبيرة من العروض الحية المفضلة للجمهور مثل فريق BTS وبيلي أيليش وغيرهم.

ومن بين المرشحين للجوائز لهذه الليلة، جون باتيست وليدي جاجا وجاستين بيبر وأوليفيا رودريجو وغيرهم.